Roddy Macgregor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roddy Macgregor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roddy Macgregor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roddy Macgregor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roddy Macgregor 21 Aralık 2001 tarihinde Inverness şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roddy Macgregor Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roddy Macgregor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Roddy Macgregor'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Roddy Macgregor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Roddy Macgregor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roddy Macgregor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roddy Macgregor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Inverness U18

1 Temmuz 2019 yılında Inverness U20

1 Temmuz 2020 yılında Inverness Cal.

Roddy Macgregor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roddy Macgregor şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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