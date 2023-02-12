Scott Allardice kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Allardice Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Allardice adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Allardice Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Allardice 31 Mart 1998 tarihinde Dundee şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Allardice Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Scott Allardice, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 13 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Scott Allardice'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Scott Allardice Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Scott Allardice isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Scott Allardice Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Allardice futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Dundee Utd U20

1 Temmuz 2017 yılında Dundee United

15 Şubat 2018 yılında East Fife

30 Nisan 2018 yılında Dundee United

30 Ağu 2018 yılında Dumbarton FC

1 Ocak 2019 yılında Dundee United

29 Ocak 2019 yılında Bohemians

1 Ocak 2020 yılında Waterford FC

13 Ağu 2020 yılında Inverness Cal.

Scott Allardice Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Allardice şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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