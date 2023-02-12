Lewis Hyde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Hyde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Hyde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lewis Hyde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lewis Hyde 15 Temmuz 2002 tarihinde Inverness şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lewis Hyde Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Lewis Hyde, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Lewis Hyde'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Lewis Hyde Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lewis Hyde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lewis Hyde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lewis Hyde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2020 yılında Fort William

30 Nisan 2020 yılında Inverness U18

1 Temmuz 2020 yılında Inverness U20

1 Temmuz 2020 yılında Inverness Cal.

10 Aralık 2020 yılında Rothes

10 Ocak 2021 yılında Inverness Cal.

17 Eylül 2021 yılında Rothes

1 Ocak 2022 yılında Inverness Cal.

Lewis Hyde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lewis Hyde şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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