Diego Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Hernandez 22 Haziran 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Manuel Hernández González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Hernandez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Agente Deportivo yapmaktadır. Diego Hernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 31 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Diego Hernandez'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Diego Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 575 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2020 yılında Wanderers

Diego Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Hernandez şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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