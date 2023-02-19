Enzo Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Lopez 11 Mart 2001 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Enzo López Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Lopez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enzo Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Enzo Lopez'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Enzo Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enzo Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Wanderers

Enzo Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Lopez şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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