İsmael Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmael Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmael Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmael Garcia 24 Eylül 2001 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Ismael García da Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmael Garcia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmael Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İsmael Garcia'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi 31 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

İsmael Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmael Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmael Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmael Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Wanderers

İsmael Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmael Garcia şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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