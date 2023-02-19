Sebastian Figueredo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Figueredo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Figueredo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Figueredo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Figueredo 25 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián María Figueredo Vilar del Valle şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Figueredo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Figueredo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Figueredo'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi 8 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Figueredo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Figueredo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Figueredo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Figueredo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Wanderers B

1 Ocak 2022 yılında Wanderers

Sebastian Figueredo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Figueredo şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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