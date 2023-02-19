Agustin Santurio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Santurio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Santurio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Santurio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Santurio 2 Mayıs 2001 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Agustín Santurio García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Santurio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Agustin Santurio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Agustin Santurio'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi 30 Ağu 2024 tarihinde bitmektedir.

Agustin Santurio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Santurio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Santurio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Santurio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Wanderers

21 Nisan 2021 yılında Villa Teresa

27 Ağu 2021 yılında Wanderers

Agustin Santurio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Santurio şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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