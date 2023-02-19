Guillermo Wagner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Wagner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Wagner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Wagner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Wagner 9 Ocak 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Guillermo Federico Wagner Canabal şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Wagner Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guillermo Wagner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Guillermo Wagner'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Guillermo Wagner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillermo Wagner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Guillermo Wagner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Wagner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Wanderers

Guillermo Wagner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Wagner şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Guillermo Wagner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Montevideo Wanderers

Uruguay U17 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.