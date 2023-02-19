Santiago Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Ramirez 3 Eylül 2001 tarihinde Mercedes şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Valentín Ramírez Polero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Ramirez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Santiago Ramirez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Ramirez'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında Nacional B

1 Ocak 2021 yılında Nacional

3 Ocak 2023 yılında Wanderers

31 Aralık 2023 yılında Nacional

Santiago Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Ramirez şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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