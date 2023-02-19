Gonzalo Camargo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Camargo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gonzalo Camargo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gonzalo Camargo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gonzalo Camargo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Camargo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Camargo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Camargo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Camargo 16 Şubat 1991 tarihinde Artigas şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Daniel Camargo Pintos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Camargo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Camargo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Camargo'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Camargoboyu ve yaşı kaç

Gonzalo Camargo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Camargo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Gonzalo Camargo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Camargo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2011 yılında Plaza Colonia

30 Haziran 2012 yılında Peñarol B

20 Temmuz 2012 yılında Juventud

30 Haziran 2013 yılında Peñarol B

3 Ağu 2013 yılında Rentistas

30 Haziran 2014 yılında Peñarol B

2 Ağu 2014 yılında Rampla Jrs

2 Mart 2015 yılında Peñarol B

3 Mart 2015 yılında Cerrito

30 Haziran 2015 yılında Peñarol B

30 Temmuz 2015 yılında Boston River

26 Ağu 2016 yılında Sud America

30 Ocak 2018 yılında Danubio FC

16 Ocak 2019 yılında Racing Club

1 Temmuz 2019 yılında Venados FC

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

12 Eylül 2020 yılında CA Atenas

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

6 Nisan 2021 yılında Plaza Colonia

11 Ocak 2022 yılında Defensor

3 Ocak 2023 yılında Wanderers

Gonzalo Camargo kimdir

Gonzalo Camargo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Camargo şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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Gonzalo Camargo nereli

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