Agustin Albarracin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Albarracin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Albarracin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Albarracin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Albarracin 29 Ağu 2005 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Agustín Albarracín Basil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Albarracin Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Albarracin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Albarracin'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agustin Albarracin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Albarracin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Agustin Albarracin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Albarracin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Wanderers

Agustin Albarracin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Albarracin şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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