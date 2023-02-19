Facundo Milan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Milan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Milan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Milan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Milan 3 Şubat 2001 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Nahuel Milán Osorio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Milan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Milan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Facundo Milan'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Milan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/facu_milan9

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Facundo Milan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Milan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Facundo Milan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Milan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2017 yılında Defensor

23 Mayıs 2021 yılında São Paulo U20

15 Temmuz 2022 yılında Wanderers

Facundo Milan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Milan şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Facundo Milan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ituzaingó, Primavera, Ombú, Potencia, Defensor Sporting (2009-2017)

Uruguay U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

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