Mauro Silveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Silveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Silveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Silveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Silveira 6 Mayıs 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Mauro Santiago Silveira Lacuesta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Silveira Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Agente Deportivo yapmaktadır. Mauro Silveira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Mauro Silveira'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi 31 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Mauro Silveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauro Silveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Silveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Silveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Wanderers

Mauro Silveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Silveira şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mauro Silveira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Montevideo Wanderers (-2016)

Uruguay U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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