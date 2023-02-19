Nicolas Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Ferreira 7 Şubat 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Michael Nicolás Ferreira Berrondo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Ferreira Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Nicolas Ferreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Ferreira'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Wanderers B

1 Mart 2022 yılında Wanderers

Nicolas Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Ferreira şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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