Luciano Cosentino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Cosentino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luciano Cosentino kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luciano Cosentino ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luciano Cosentino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Cosentino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Cosentino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Cosentino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Cosentino 18 Mayıs 2001 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Luciano Cosentino şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Cosentino Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Agente Deportivo yapmaktadır. Luciano Cosentino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 1 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Luciano Cosentino'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Luciano Cosentinoboyu ve yaşı kaç

Luciano Cosentino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luciano Cosentino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Luciano Cosentino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Cosentino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Wanderers B

1 Haziran 2022 yılında Wanderers

Luciano Cosentino kimdir

Luciano Cosentino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Cosentino şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Montevideo Wanderers

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Luciano Cosentino nereli

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