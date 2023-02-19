Juan Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Acosta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Acosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Acosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Acosta 11 Kasım 1993 tarihinde Rocha şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan Manuel Acosta Díaz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Acosta Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Acosta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Acosta'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Acostaboyu ve yaşı kaç

Juan Acosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Acosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Acosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Acosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Rocha FC

1 Şubat 2017 yılında Cerro Largo

3 Ocak 2020 yılında Peñarol

27 Ağu 2021 yılında Cerro Largo

31 Aralık 2021 yılında Peñarol

6 Ocak 2022 yılında Wanderers

Juan Acosta kimdir

Juan Acosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Acosta şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lavalleja FC

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Juan Acosta nereli

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