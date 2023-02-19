Emiliano Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emiliano Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emiliano Garcia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emiliano Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Garcia 26 Kasım 1989 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Emiliano Martín García Tellechea şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Garcia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TMG Football Limited yapmaktadır. Emiliano Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Emiliano Garcia'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emiliano Garciaboyu ve yaşı kaç

Emiliano Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emiliano Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Emiliano Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2009 yılında CA Cerro

9 Ağu 2012 yılında Nacional

25 Şubat 2013 yılında Boston River

8 Ağu 2014 yılında Rampla Jrs

5 Şubat 2015 yılında CA Colón

25 Temmuz 2016 yılında Rampla Jrs

11 Temmuz 2017 yılında Guayaquil City

24 Temmuz 2018 yılında River Plate

10 Ocak 2019 yılında CD América

30 Mayıs 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Rampla Jrs

1 Ocak 2020 yılında Cobreloa

14 Nisan 2021 yılında Liverpool FC

13 Ocak 2022 yılında Wanderers

Emiliano Garcia kimdir

Emiliano Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Garcia şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Emiliano Garcia nereli

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