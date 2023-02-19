Francisco Cerro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Cerro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Cerro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Cerro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Cerro 9 Şubat 1988 tarihinde Santiago del Estero şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Javier Cerro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Cerro Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Francisco Cerro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francisco Cerro'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Francisco Cerro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Cerro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Francisco Cerro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Cerro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Quilmes

1 Ağu 2011 yılında Vélez Sarsfield

7 Şubat 2014 yılında Racing Club

18 Temmuz 2017 yılında Rayo Vallecano

30 Temmuz 2018 yılında Defensa

12 Ağu 2020 yılında Central Córdoba

1 Temmuz 2021 yılında Aldosivi

6 Ocak 2023 yılında Wanderers

Francisco Cerro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Cerro şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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