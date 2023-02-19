Bruno Veglio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Veglio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Veglio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Veglio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Veglio 12 Şubat 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Enrico Veglio Araújo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Veglio Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Bruno Veglio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 26 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Bruno Veglio'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Veglio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Veglio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Veglio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Veglio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2018 yılında Wanderers

Bruno Veglio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Veglio şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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