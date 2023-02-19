Matias Fonseca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Fonseca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Fonseca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Fonseca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Fonseca 12 Mart 2001 tarihinde Napoli şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İtalya,Uruguay uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Fonseca Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reset Group Srl yapmaktadır. Matias Fonseca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Fonseca'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Fonseca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matiasfonseca/

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Matias Fonseca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Fonseca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Matias Fonseca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Fonseca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Inter Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Inter U17

1 Temmuz 2018 yılında Inter U18

1 Temmuz 2019 yılında Inter U19

31 Ağu 2021 yılında Pergolettese

30 Haziran 2022 yılında Inter

9 Ağu 2022 yılında Imolese

29 Ocak 2023 yılında Inter

31 Ocak 2023 yılında Wanderers

Matias Fonseca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Fonseca şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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