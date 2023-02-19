Mario Risso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Risso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Risso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Risso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Risso 31 Ocak 1988 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Mario Pablo Risso Caffiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Risso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Risso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mario Risso'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Risso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Risso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Risso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Risso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Defensor

3 Şubat 2014 yılında Botafogo

3 Temmuz 2014 yılında Náutico

31 Aralık 2014 yılında Botafogo

28 Ocak 2015 yılında Defensor

14 Temmuz 2015 yılında Huracán

20 Temmuz 2017 yılında Celaya

1 Şubat 2019 yılında Plaza Colonia

27 Ağu 2021 yılında Nacional

2 Ocak 2023 yılında Wanderers

Mario Risso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Risso şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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