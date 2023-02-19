Federico Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Martinez 19 Mayıs 2003 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Federico Martínez Canta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Martinez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Federico Martinez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Federico Martinez'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Federico Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Federico Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Wanderers

Federico Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Martinez şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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