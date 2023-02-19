Nicolas Albarracin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Albarracin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Albarracin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Albarracin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Albarracin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Albarracin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Albarracin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Albarracin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Albarracin 11 Haziran 1993 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Gabriel Albarracín Basil şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Albarracin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Nicolas Albarracin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nicolas Albarracin'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Albarracinboyu ve yaşı kaç

Nicolas Albarracin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Albarracin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Albarracin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Albarracin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Wanderers

30 Ocak 2013 yılında Spezia Calcio

11 Ocak 2014 yılında Wanderers

10 Ağu 2015 yılında Peñarol

31 Aralık 2016 yılında Wanderers

1 Ocak 2017 yılında Peñarol

4 Ocak 2017 yılında Deportivo Cali

5 Temmuz 2017 yılında Peñarol

1 Eylül 2017 yılında CD Lugo

30 Haziran 2018 yılında Peñarol

20 Temmuz 2018 yılında Wanderers

30 Haziran 2019 yılında Peñarol

1 Temmuz 2019 yılında Wanderers

16 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

15 Şubat 2020 yılında Atlante

1 Temmuz 2020 yılında Querétaro FC

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

6 Nisan 2021 yılında Plaza Colonia

25 Temmuz 2021 yılında Patronato

31 Aralık 2021 yılında Plaza Colonia

19 Ocak 2022 yılında Real Tomayapo

17 Ocak 2023 yılında Univ. de Vinto

Nicolas Albarracin kimdir

Nicolas Albarracin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Albarracin şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

City Park, Montevideo Wanderers (-2010)

Nicolas Albarracin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicolas Albarracin nereli

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