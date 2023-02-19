Nicolas Fonseca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Fonseca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Fonseca kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Fonseca ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Fonseca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Fonseca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Fonseca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Fonseca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Fonseca 19 Ekim 1998 tarihinde Napoli şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İtalya,Uruguay uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Fonseca Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Fonseca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Fonseca'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Fonsecaboyu ve yaşı kaç

Nicolas Fonseca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Fonseca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Fonseca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Fonseca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Novara U19

1 Temmuz 2018 yılında Novara

31 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında River Plate

15 Temmuz 2022 yılında Wanderers

Nicolas Fonseca kimdir

Nicolas Fonseca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Fonseca şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milan, Novara

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Nicolas Fonseca nereli

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