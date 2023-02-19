Kevin Rolon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Rolon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Rolon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Rolon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Rolon 2 Mart 2001 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Adrián Rolón Benítez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Rolon Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Kevin Rolon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Rolon'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Rolon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Rolon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Rolon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Rolon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Wanderers

Kevin Rolon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Rolon şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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