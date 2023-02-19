Leonardo Pais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Pais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Pais adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Pais Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Pais 7 Temmuz 1994 tarihinde Minas şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Javier Pais Corbo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Pais Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kronos Sports Agency yapmaktadır. Leonardo Pais, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leonardo Pais'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonardo Pais Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leopais7/

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Leonardo Pais Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo Pais isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Leonardo Pais Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Pais futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Defensor

28 Ağu 2016 yılında CA Torque

1 Ocak 2019 yılında FC Juárez

8 Temmuz 2019 yılında Liverpool FC

2 Ocak 2020 yılında Wanderers

1 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

18 Nisan 2022 yılında Cruzeiro

27 Ocak 2023 yılında Wanderers

Leonardo Pais Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Pais şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Leonardo Pais Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Uruguay U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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