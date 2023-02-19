Ramiro Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramiro Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramiro Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramiro Costa 21 Ağu 1992 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramiro Costa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ramiro Costa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ramiro Costa'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ramiro Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramiro Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramiro Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramiro Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2008 yılında CA Rosario U20

1 Ocak 2011 yılında Rosario Central

30 Temmuz 2013 yılında U. Católica

1 Ocak 2015 yılında La Calera

22 Temmuz 2015 yılında ASA 2013 Tg. Ms

1 Temmuz 2016 yılında Rafaela

9 Ağu 2017 yılında CA Temperley

11 Ocak 2019 yılında San Martín (T)

29 Ocak 2021 yılında Atlante

12 Ocak 2023 yılında Wanderers

Ramiro Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramiro Costa şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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