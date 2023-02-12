Diego Rico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Rico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Rico adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Rico Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Rico 23 Şubat 1993 tarihinde Burgos şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Rico Salguero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Rico Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Diego Rico, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 26 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Rico'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Rico Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diegorico26/

Diego Rico Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Rico isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diego Rico Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Rico futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Zaragoza Juv. A

1 Temmuz 2012 yılında Real Zaragoza B

19 Kasım 2013 yılında Real Zaragoza

17 Ağu 2016 yılında CD Leganés

24 Temmuz 2018 yılında Bournemouth

26 Temmuz 2021 yılında Sociedad

Diego Rico Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Rico şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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