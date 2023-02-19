Diego Vicente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Vicente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Vicente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Vicente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Vicente 19 Temmuz 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Sebastián Vicente Pereyra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Vicente Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Diego Vicente, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Diego Vicente'nin Atletico River Plate Montevideo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Vicente Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Vicente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Vicente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Vicente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında River Plate

26 Ağu 2021 yılında Danubio FC

31 Aralık 2022 yılında River Plate

Diego Vicente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Vicente şuan Atletico River Plate Montevideo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Diego Vicente Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

River Plate Montevideo (2012-2015)

Uruguay U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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