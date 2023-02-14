Dion Kacuri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dion Kacuri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dion Kacuri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dion Kacuri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dion Kacuri 11 Şubat 2004 tarihinde Baden şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dion Kacuri Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportsfamilyoffice yapmaktadır. Dion Kacuri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dion Kacuri'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dion Kacuri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dion Kacuri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dion Kacuri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dion Kacuri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında GC Zürich U16

1 Temmuz 2020 yılında GC Zürich U18

1 Ağu 2021 yılında GC Zürich U21

12 Ocak 2022 yılında Grasshoppers

Dion Kacuri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dion Kacuri şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dion Kacuri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC YF Juventus

İsviçre U19 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 8 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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