Eduard Albornoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Albornoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduard Albornoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduard Albornoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduard Albornoz 21 Ağu 2001 tarihinde Apartado şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Eduard Alberto Albornoz Rivas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduard Albornoz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eduard Albornoz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eduard Albornoz'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eduard Albornoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduard Albornoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduard Albornoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduard Albornoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Barranquilla FC

Eduard Albornoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduard Albornoz şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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