Enzo Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Diaz 14 Ocak 1992 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enzo Roberto Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Diaz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enzo Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Patronato futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Patronato takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enzo Diaz'nin Club Atlético Patronato ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Enzo Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enzo Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ferro

14 Ağu 2019 yılında Tigre

12 Ocak 2022 yılında Ferro

31 Aralık 2022 yılında Tigre

13 Ocak 2023 yılında Patronato

31 Aralık 2023 yılında Tigre

Enzo Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Diaz şuan Club Atlético Patronato takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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