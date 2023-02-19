Erlin Cortes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erlin Cortes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erlin Cortes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erlin Cortes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erlin Cortes 3 Kasım 2003 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Erlin Stiven Cortés Godoy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erlin Cortes Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erlin Cortes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erlin Cortes'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erlin Cortes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erlin Cortes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erlin Cortes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erlin Cortes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Valledupar

Erlin Cortes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erlin Cortes şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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