Gianfranco Orozco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianfranco Orozco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gianfranco Orozco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gianfranco Orozco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gianfranco Orozco 1 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gianfranco Orozco Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Gianfranco Orozco, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gianfranco Orozco'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gianfranco Orozco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gianfranco Orozco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Gianfranco Orozco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gianfranco Orozco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Valledupar

Gianfranco Orozco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gianfranco Orozco şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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