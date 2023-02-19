Victor Ballesteros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Ballesteros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Ballesteros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Ballesteros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Ballesteros 13 Mart 2000 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Manuel Ballesteros Gómez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Ballesteros Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Ballesteros, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Ballesteros'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Ballesteros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Ballesteros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Victor Ballesteros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Ballesteros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Valledupar

Victor Ballesteros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Ballesteros şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.