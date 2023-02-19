Jhon Zapata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Zapata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Zapata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Zapata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Zapata {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Zapata Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhon Zapata, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına - tarihinde katılmıştır. Jhon Zapata'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Zapata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Zapata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jhon Zapata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Zapata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Zapata şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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