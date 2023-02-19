Joan Cajares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Cajares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joan Cajares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joan Cajares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joan Cajares 19 Haziran 2003 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Joan Fernando Cajares Valverde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joan Cajares Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joan Cajares, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joan Cajares'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joan Cajares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joan Cajares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joan Cajares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joan Cajares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Valledupar

Joan Cajares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joan Cajares şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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