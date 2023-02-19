Ruben Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Ramos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Ramos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Ramos 7 Ağu 2003 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Rubén Ramos Valencia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Ramos Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Ruben Ramos, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ruben Ramos'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruben Ramos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Ramos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ruben Ramos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Ramos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Millonarios U20

1 Ocak 2023 yılında Valledupar

31 Aralık 2023 yılında Millonarios U20

Ruben Ramos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Ramos şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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