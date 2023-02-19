Juan Viveros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Viveros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Viveros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Viveros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Viveros {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Viveros Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Viveros, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına - tarihinde katılmıştır. Juan Viveros'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Viveros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Viveros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Juan Viveros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Viveros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Viveros şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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