David Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Alvarez 13 Ekim 1992 tarihinde Itagüí şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da David Antonio Álvarez Agudelo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Alvarez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Mission yapmaktadır. David Alvarez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Alvarez'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Onca Caldas U20

1 Temmuz 2012 yılında Once Caldas

1 Ocak 2016 yılında Tampico Madero

1 Temmuz 2016 yılında Junior FC

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Oaxaca

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Leones FC

4 Şubat 2020 yılında Monagas SC

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

14 Temmuz 2022 yılında Universitario

17 Ocak 2023 yılında Valledupar

David Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Alvarez şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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