Kevin Catano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Catano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Catano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Catano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Catano 9 Haziran 2003 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Cataño Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Catano Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Catano, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Catano'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Catano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Catano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Catano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Catano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Valledupar

Kevin Catano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Catano şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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