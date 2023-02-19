Kevin Rivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Rivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Rivas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Rivas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Rivas 12 Şubat 1998 tarihinde Buenaventura şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin David Rivas Arrechea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Rivas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Rivas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Rivas'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Rivas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Rivas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Rivas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Rivas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2022 yılında Valledupar

Kevin Rivas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Rivas şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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