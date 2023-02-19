Sebastian Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Gutierrez 29 Eylül 1997 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Gutiérrez Atehortua şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Gutierrez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tiger 11 yapmaktadır. Sebastian Gutierrez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Gutierrez'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sebastian Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Llaneros FC

1 Ocak 2021 yılında York United

17 Ocak 2023 yılında Valledupar

Sebastian Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Gutierrez şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.