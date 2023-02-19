Eduar Leon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduar Leon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduar Leon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduar Leon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduar Leon 4 Mayıs 2001 tarihinde Magüí Payan şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Eduar Severo León Hurtado şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduar Leon Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eduar Leon, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eduar Leon'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eduar Leon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduar Leon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Eduar Leon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduar Leon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Valledupar

Eduar Leon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduar Leon şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.