Aleiser Marquinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleiser Marquinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleiser Marquinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleiser Marquinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleiser Marquinez 5 Ocak 2003 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Aleiser Marquínez Preciado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleiser Marquinez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleiser Marquinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleiser Marquinez'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleiser Marquinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleiser Marquinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleiser Marquinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleiser Marquinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Valledupar

Aleiser Marquinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleiser Marquinez şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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