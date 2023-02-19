Dairon Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dairon Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dairon Valencia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dairon Valencia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dairon Valencia 30 Haziran 1999 tarihinde Puerto Tejada şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Dairon Andrés Valencia Mosquera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dairon Valencia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Eduardo Olivieri yapmaktadır. Dairon Valencia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dairon Valencia'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dairon Valencia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dairon Valencia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dairon Valencia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dairon Valencia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2020 yılında Bogotá FC

1 Temmuz 2020 yılında Jaguares FC

1 Ocak 2022 yılında Valledupar

Dairon Valencia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dairon Valencia şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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