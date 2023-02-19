Aldo Montes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldo Montes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldo Montes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldo Montes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldo Montes 19 Nisan 2000 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Aldo David Montes Flórez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldo Montes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aldo Montes, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Aldo Montes'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aldo Montes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldo Montes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aldo Montes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldo Montes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Valledupar

Aldo Montes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldo Montes şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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