Jean Marcos Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Marcos Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Marcos Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Marcos Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Marcos Angulo 4 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jean Marcos Angulo Zúñiga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Marcos Angulo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jean Marcos Angulo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jean Marcos Angulo'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jean Marcos Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Marcos Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jean Marcos Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Marcos Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Millonarios U20

1 Ocak 2023 yılında Valledupar

31 Aralık 2023 yılında Millonarios

Jean Marcos Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Marcos Angulo şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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