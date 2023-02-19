Darwin Balanta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darwin Balanta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darwin Balanta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darwin Balanta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darwin Balanta 18 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darwin Balanta Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darwin Balanta, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Darwin Balanta'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Darwin Balanta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darwin Balanta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Darwin Balanta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darwin Balanta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Valledupar

Darwin Balanta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darwin Balanta şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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